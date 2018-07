Port Elizabeth (SID) - Otto Rehhagel hat bei seiner WM-Premiere ein Debakel erlebt. Die griechische Nationalmannschaft des deutschen Trainer-Oldies erhielt in Port Elizabeth eine Lehrstunde und verlor gegen starke Südkoreaner mit 0:2 (0:1). Damit steht der bitter enttäuschende Europameister von 2004, der auch in seinem insgesamt vierten WM-Spiel nach dem kläglichen Vorrunden-Aus 1994 vergeblich auf das erste Tor wartete, schon in der zweiten Partie der Gruppe B am kommenden Donnerstag gegen Nigeria schwer unter Druck.

Für die Südkoreaner, Co-Gastgeber der Endrunde 2002, war es der erste WM-"Auswärtssieg" gegen eine europäische Mannschaft. Lee Jung-Soo von den Kashima Antlers (7.) und Kapitän Park Ji-Sung von Manchester United (52.) sorgten vor 31.513 Zuschauern für den hochverdienten Sieg der Asiaten, die mit den behäbigen und ideenlosen Griechen nur in den ersten Minuten des Spiels Probleme hatten. Lee Chung-Yong von den Bolton Wanderers hatte in der Schlussphase sogar das dritte Tor für die Südkoreaner auf dem Fuß (85.).

Rehhagel gibt sich kämpferisch

"Wir haben bei einer Standardsituation beim ersten Gegentor nicht aufgepasst, weitere Fehler in der Abwehr haben und aus dem Rhythmus gebracht. Wir hatten auch nicht das nötige Glück. Der Sieg Südkoreas geht in Ordnung", sagte Rehhagel, der seine WM-Premiere bei aller Enttäuschung "nüchtern und sachlich" sehen wollte: "Der Gegner hat die Chancen genutzt und wir nicht. Jetzt müssen wir uns erst mal sammeln und werden die Situation besprechen. Noch ist nichts entschieden."

Südkoreas Trainer Huh Jung-Moo war hingegen sehr zufrieden, obwohl er auch feststellte: "Wenn meine Mannschaft ruhiger geblieben wäre, hätte sie noch das eine oder andere Tor mehr schießen können. Unser Spiel war noch nicht perfekt, aber wir haben die Erwartungen erfüllt. Auf diesen Sieg können wir aufbauen."

In der dritten Minute hatte Griechenland noch die große Chance zur Führung. Nach einer Ecke von Kapitän Georgios Karagounis kam Vasilis Torosidis aus kurzer Distanz frei zum Schuss, verfehlte den Torwinkel aber nur um Zentimeter. Vier Minuten später waren alle Planungen von "König Otto" Rehhagel über den Haufen geworfen.

Charisteas am ersten Gegentor beteiligt