Johannesburg (SID) - Weltfußballer Lionel Messi hat Argentinien zu einem erfolgreichen Auftakt in die WM-Endrunde in Südafrika geführt. Der Superstar des FC Barcelona blieb beim 1:0 (1:0) des zweimaligen Weltmeisters gegen Nigeria zwar ohne eigenen Treffer, glänzte aber mit Zauber-Pässen und Tempo-Dribblings. Argentinien startete zum fünften Mal in Serie erfolgreich in ein WM-Turnier. Das Tor erzielte Gabriel Heinze per Kopf (6.).

"Es ist schon verrückt. Ich habe so viel gehalten, doch dieses eine verflixte Gegentor hat uns das Genick gebrochen. Aber wir werden uns jetzt nicht selbst umbringen. Wir haben noch zwei Spiele und noch alle Chancen", sagte Nigerias überragender Torhüter Vincent Enyeama.

Die Südamerikaner treffen in ihrem zweiten Spiel der Gruppe B am kommenden Donnerstag in Johannesburg auf Südkorea. Nigeria, das nach 1994 (1:2) und 2002 (0:1) zum dritten Mal in einer WM-Vorrunde gegen Argentinien verlor, bekommt es am gleichen Tag in Bloemfontein mit Griechenland zu tun. Otto Rehhagels Griechen hatten am frühen Samstagnachmittag in Port Elizabeth gegen Südkorea 0:2 (0:1) verloren.

Angetrieben von Messi

Vor 55.686 Zuschauern im ausverkauften Ellis Park von Johannesburg schienen die Südamerikaner den Afrika-Cup-Dritten in der Anfangsphase beinahe überrollen zu wollen. Angetrieben von Messi spazierte das Team auf den Spuren seines Nationaltrainers Diego Maradona leichtfüßig durch die anfällige Hintermannschaft der Super Eagles und kam schon früh zu klaren Chancen. Mit seinem ersten Antritt schüttelte Messi problemlos fünf Gegenspieler ab und sorgte für höchste Gefahr. Gonzalo Higuain brachte die Hereingabe des Dribbelkünstlers jedoch nicht im Tor unter (4.).

Nachdem Messi selbst mit einem Fernschuss scheiterte, war der frühe Siegtreffer ein Gemeinschaftsprodukt zweier Routiniers. Einen Eckball von Juan Sebastian Veron wuchtete der völlig ungedeckte Heinze vom Elfmeterpunkt aus per Kopf ins Netz und belohnte seinen Coach für dessen offensive Startformation. Neben Messi und Higuain hatte Maradona auch Carlos Tevez von Beginn an aufgeboten. Das Trio hatte in der vergangenen Saison insgesamt 84 Ligatore erzielt.

Nach dem 1:0 kontrollierte Argentinien das Spiel weiter, nahm aber streckenweise ein wenig Tempo aus der Partie. Die Afrikaner, bei denen Chinedu Obasi vom Bundesligisten 1899 Hoffenheim noch einer der Aktivsten war und immer wieder den Abschluss suchte, nutzten diese Phasen kaum für zwingende Angriffsaktionen.