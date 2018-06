Magaliesburg (SID) - Superstar Cristiano Ronaldo glaubt an ein baldiges Ende seiner schon rund 16 Monate andauernden Torflaute in der portugiesischen Nationalmannschaft. "Tore sind wie Ketchup. Erst kommen gar keine, dann kommen ganz viele auf einmal", sagte der Angreifer des spanischen Rekordmeisters Real Madrid vor dem ersten WM-Auftritt der Seleccion am Dienstag in Port Elizabeth gegen die Elfenbeinküste (16.00 Uhr/ZDF und Sky live): "Das Ganze belastet mich nicht. Ich habe hart gearbeitet und bin ganz ruhig."

Von der Krone des WM-Torschützenkönigs träumt der 25-Jährige jedoch nicht. "Wenn ich mein Bestes gebe, werden die Tore schon fallen. Ich möchte die Messlatte nicht zu hoch legen, indem ich sage, ich möchte Torschützenkönig oder bester Spieler des Turniers werden", sagte Cristiano Ronaldo und betonte sein Bedauern über die verletzungsbedingten Ausfälle der Leistungsträger Nani und Jose Bosingwa: "Einige sagen, wichtig sind jene Spieler, die hier sind. Dem kann ich nicht zustimmen. Spitzenspieler fehlen ihren Teams immer."

Respekt hat Cristiano Ronaldo derweil vor dem Lärm der Vuvuzelas. "Es ist sehr schwierig, sich auf dem Platz zu konzentrieren", sagte der Weltfußballer von 2008: "Alle Mannschaften kritisieren die Vuvuzelas. Sie gefallen fast niemandem. Aber wenn die Leute gerne tröten und Krach machen, müssen wir das hinnehmen."