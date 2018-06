Inhalt Seite 1 — Podolski und Klose schießen sich aus der Krise Seite 2 Auf einer Seite lesen

Durban (SID) - Bereits nach 26 Minuten waren die vergangenen zwölf Monate vergessen. Die beiden Sorgenkinder Lukas Podolski und Miroslav Klose lachten nach einer miserablen Saison in ihren Klubs wieder vor Glück. Die Kritik an ihrer WM-Nominierung widerlegten die zuletzt geschmähten Helden des deutschen Sommermärchens von 2006 mit ihren befreienden Treffern beim 4:0 (2:0) im WM-Auftaktspiel gegen Australien in Durban.

Podolski wollte "einfach nur Spaß haben" - das frühe Tor zum 1:0 zauberte dann auch gleich wieder ein Lächeln auf sein Gesicht. Die Kritik an seinem Spiel und seiner Person wischte er mit seinem "Hammer" aus 13 Metern beiseite. Dem deutschstämmigen Aussie-Keeper Mark Schwarzer riss es bei dem strammen Schuss fast die rechte Hand weg. Am Ende wurde Podolski sogar zum "Man of the match" gekürt.

Der 25-Jährige, der nun genauso viele Länderspiel- wie Bundesliga-Tore erzielt hat (39), jubelte ausgelassen und lief mit breitem Grinsen zur Bande. WM-Debütant Thomas Müller hatte ihm den Ball mit viel Übersicht perfekt in den Fuß gespielt.

Podolski zeigt anderes Gesicht als in Köln

Bereits in den vergangenen Wochen hatte der 25-Jährige im WM-Quartier Velmore Grande ein ganz anderes Gesicht gezeigt als in Köln. Dort waren auch angesichts der zehn Millionen Euro Ablöse, die der FC für die Rückkehr des verlorenen Sohnes an Bayern München gezahlt hatte, von ihm Wunderdinge erwartet worden.

Im Training war Podolski wieder locker und wie zu Sommermärchen-Zeiten zu Lausbuben-Scherzen aufgelegt. Sein schlechtes Jahr, das betonte er bei jeder Gelegenheit, hatte er längst abgehakt. "Ich bin gut drauf, habe gut trainiert und freue mich, dass es losgeht", sagte er vor seinem 74. Länderspiel. In der 22. Minute verpasste "Poldi" eine erneute Hereingabe Müllers um eine Fußspitze.

Klose war es noch schlimmer ergangen als Podolski. Beim FC Bayern wurde er in der Stürmer-Hierarchie immer weiter nach hinten durchgereicht, Bundestrainer Joachim Löw musste sich für seine Nibelungentreue zum WM-Torschützenkönig von 2006 harte Kritik gefallen lassen. Nun jagt Klose, der in der abgelaufenen Bundesliga-Saison lediglich drei Tore in 25 Einsätzen erzielt hatte, mit elf WM-Treffern die besten Endrundenschützen.