Berlin (SID) - Das Auftaktspiel der deutschen Mannschaft bei der Weltmeisterschaft in Südafrika gegen Australien wurde in Deutschland zum Straßenfeger. Beim Public Viewing am Berliner Olympiastadion feuerten knapp 30.000 Fans das Team von Bundestrainer Joachim Löw lautstark an. Auf Vuvuzelas wurde dabei verzichtet, dafür wurden die ersten Torschützen Lukas Podolski und Miroslav Klose gefeiert.

Am 23. Juni öffnet in der Hauptstadt dann auch die Fan-Meile von der WM 2006. Das dritte deutsche Vorrundenspiel gegen Ghana können die Fans dann zwischen Brandenburger Tor und Siegessäule verfolgen.

Aber auch in anderen deutschen Städten ging es stimmungsvoll zu. Allein in Stuttgart gab es rekordverdächtige 1500 Public-Viewing-Veranstaltungen, bei schönem Wetter waren die Biergärten überall rappelvoll.

Dem ZDF bescherte der erste deutsche Auftritt eine Rekordeinschaltquote für diese WM.