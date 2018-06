Inhalt Seite 1 — Spektakel in "Oranje" startet in Johannesburg Seite 2 Auf einer Seite lesen

Johannesburg (SID) - Die Mannschaft verspricht Spektakel, doch Hauptattraktion Arjen Robben ist zum Zuschauen verdammt. "Ich habe mit ihm gesprochen. Er fühlt sich fit. Aber wir werden Arjen jetzt behutsam aufbauen", sagte der niederländische Nationalcoach Bert van Marwijk vor dem WM-Auftaktspiel der Elftal heute in Johannesburg gegen Dänemark (13.30 Uhr/ARD und Sky live). Im Abschlusstraining am Sonntag im Soccer-City-Stadion musste van Marwijk auf den Flügelflitzer von Bayern München verzichten: "Er hat in unserem Camp trainiert und ist auf einem guten Weg."

Ohne den gerade von einem Muskelfaserriss genesenen Robben könnte gegen Dänemark die Stunde eines ehemaligen Bundesliga-Stars schlagen. Der frühere Hamburger Rafael van der Vaart steht als Ersatz bereit und spuckt schon große Töne: "Wir haben eine große Qualität und definitiv eine Chance, den Titel zu gewinnen."

Niederlande spielen überragende Vorbereitung

Die Vorbereitung der Niederländer verlief - abgesehen von Robbens Malheur - sehr vielversprechend. In den WM-Tests wurden nacheinander Mexiko (2:1), der deutsche WM-Gruppengegner Ghana (4:1) und Ungarn (6:1) zerlegt.

"Schön gespielt, haben wir schon oft. Jetzt wollen wir erstmal gut in das Turnier starten", sagt Abwehrspieler Giovanni van Bronckhorst, der am Montag sein 100. Länderspiel bestreiten wird: "Aber ich habe in meiner Karriere schon alles gewonnen. Allein die WM fehlt. Ich hoffe, dass wir in ein paar Wochen feiern können." Auch Bayerns Mannschaftskapitän Mark van Bommel versprüht großen Optimismus: "Der Sieg bei der WM wäre für mich die Krönung einer überragenden Saison."

Die Vorzeichen, dass zumindest das Auftaktspiel für Oranje kein Problem darstellt, stehen nicht schlecht. Seit 43 Jahren gab es gegen Dänemark keine Niederlage nach regulärer Spielzeit mehr. Einzig bei der WM 1992 musste man sich dem späteren Titelgewinner im Halbfinale nach Elfmeterschießen geschlagen geben. "Dennoch haben wir großen Respekt vor den Dänen und werden sie ganz bestimmt nicht unterschätzen", äußert der frühere Dortmunder Trainer van Marwijk.

Pleiten, Pech und Pannen im dänischen Lager