Knysna (SID) - Vize-Weltmeister Frankreich bangt vor seinem zweiten Gruppenspiel der WM am Donnerstag in Polokwane gegen Mexiko (20.30 Uhr/live im ZDF und bei Sky) um Abwehrspieler William Gallas. Der 32-Jährige, der bereits sein viertes großes Turnier spielt, musste am Montag das Training wegen Muskelbeschwerden abbrechen.