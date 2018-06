Inhalt Seite 1 — Italien müht sich gegen Paraguay zu einem Punkt Seite 2 Auf einer Seite lesen

Kapstadt (SID) - Blaues Auge für die Squadra Azzurra: Titelverteidiger Italien hat in seinem Auftaktspiel bei der WM in Südafrika nur mit Mühe einen Fehlstart verhindert. Daniele de Rossi vom AS Rom vermied durch seinen Treffer in der 63. Minute, dass der viermalige Weltmeister erstmals seit 16 Jahren mit einer Pleite in eine WM-Endrunde startete.

Die erst in der Schlussphase überzeugenden Azzurri retteten bei Dauerregen in Kapstadt ein 1:1 (0:1) gegen Paraguay, mussten die Partie aber ohne Star-Keeper Gianluigi Buffon zu Ende spielen. Der viermalige Welttorhüter blieb in der Pause wegen Ischiasbeschwerden in der Kabine und wurde durch den unerfahrenen Federico Marchetti ersetzt.

Cannavaro kann Alcaraz nicht stoppen

Vor 62.869 Zuschauern im Green-Point-Stadion, in das die Besucher wegen eines Streiks der Ordner erst verspätet eingelassen werden konnte, stand Buffon bei Paraguays Führungstreffer durch den überzeugenden Antolin Alcazar (39.) noch auf dem Platz. Gegen den platzierten Kopfball des Abwehrspielers war der 32-Jährige aber machtlos, vielmehr hatte Kapitän Fabio Cannavaro durch einen schweren Patzer unfreiwillige Hilfestellung geleistet.

Beim Ausgleich der Italiener flog dafür Paraguays Torhüter Justo Villar nach einer Ecke am Ball vorbei. De Rossi konnte ungehindert aus vier Metern einschieben. Der starke Riccardo Montolivo hatte in der 83. Minute sogar noch den Sieg für Italien auf dem Fuß, bei seinem Schuss aus 20 Metern war Villar diesmal aber auf dem Posten.

Im zweiten Spiel der Gruppe F trifft Italien am Sonntag auf Neuseeland. Paraguay, das zuletzt bei der WM 1986 ein Auftaktspiel gewonnen hat, spielt am gleichen Tag gegen die Slowakei. Zunächst bestreiten Neuseeland und WM-Debütant Slowakei am Mittwoch in Rustenburg ihre Begegnung.

Südafrikanischer Winter macht sich bemerkbar