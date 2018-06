Mainz (SID) - Ex-Nationaltorwart Toni Schumacher glaubt, dass Bundestrainer Joachim Löw auch nach der WM in Südafrika weiter die deutsche Nationalmannschaft betreuen wird. "Vor der Weltmeisterschaft habe ich noch gedacht, für Löw ist nach dem WM-Turnier so oder so Schluss. Jetzt glaube ich, Löw wird seine Jungs nicht im Stich lassen", sagte ZDF-Experte Toni Schumacher am Dienstag im Morgenmagazin.

"Allerdings die einzigen, die Löw zum Weitermachen überreden können, sind die Spieler seiner jungen Mannschaft. Mit diesen Jungs könnte eine große Mannschaft wachsen", sagte der zweimalige Vize-Weltmeister (1982 und 1986) und Europameister von 1980. Schumacher führte im ZDF-Morgenmagazin weiter aus: "Wenn das Leistungsniveau so bleibt wie gegen Australien, würde Löw ja nicht den DFB und Präsident Zwanziger verlassen, sondern seine Jungs im Stich lassen. Ich glaube, Löw kann dann gar nicht anders als weiterzumachen."