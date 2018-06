Kuala Lumpur (SID) - Auch im Land von WM-Teilnehmer Nordkorea werden die Spiele der Weltmeisterschaft in Südafrika übertragen. Dies bestätigte eine Sprecherin der asiatisch-pazifischen Rundfunk-Union ABU in Kuala Lumpur der Nachrichten-Agentur AFP. Unmittelbar vor dem WM-Eröffnungsspiel Südafrika-Mexiko (1:1) am vergangenen Freitag sei eine Vereinbarung mit dem Weltverband FIFA erzielt worden. So konnte das Signal auch nach Nordkorea ausgestrahlt werden.

Zuletzt hatte es Beschwerden vonseiten des südkoreanischen Senders SBS gegeben. Angeblich habe Nordkorea unerlaubterweise Bilder vom WM-Eröffnungsspiel zwischen Südafrika und Mexiko ausgestrahlt. Von einer illegalen Übertragung im kommunistischen Norden könne keine Rede sein, sagte indes die ABU-Sprecherin.