Johannesburg (SID) - Wer den Schaden hat: Die dänische Nationalmannschaft muss sich nach ihrem vor allem in der Offensive schwachen WM-Auftritt gegen die Niederlande (0:2) Hohn und Spott gefallen lassen - und das auch noch von einem Norweger. "Mich hat kein einziger Däne beeindruckt. Die sind hinten ja solide, aber vorne haben sie große Mängel", sagte der norwegische Nationaltrainer Egil Olsen der Tageszeitung Verdens Gang.

Norwegen und Dänemark pflegen traditionell eine sportliche Hassliebe, wie sie beide Länder übrigens auch gegenüber Schweden hegen. Besonders pikant an Olsens Kritik: Norwegen trifft in der Qualifikation zur EM 2012 unter anderem auf Dänemark. Doch Olsen beeilte sich, den Rivalen zu beruhigen: "Ich kenne Japan und Kamerun nicht so gut, aber keine dieser Mannschaften ist so gut wie Holland. Dänemark kann also noch weiterkommen."