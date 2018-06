Durban (SID) - Zwei Tage nach den Krawallen von Durban sind rund 2000 Sicherheitskräfte in der Nähe des Moses-Mabhida-Stadion ausbezahlt worden. Im Anschluss an den 4:0-Auftaktsieg der deutschen Nationalmannschaft gegen Australien am Sonntag war es vor der Arena zu Auseinandersetzungen zwischen Stadion-Stewards und der Polizei gekommen, weil die Sicherheitsbediensteten gegen die Kürzung der Löhne von 22 Euro auf 17 Euro protestiert hatten. Am Dienstag wurde den Arbeitern nun der komplette Betrag ausbezahlt.