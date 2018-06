Atteridgeville (SID) - Bastian Schweinsteiger hat drei Tage vor dem zweiten WM-Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Serbien beim Training gefehlt. Bei der Einheit in Atteridgeville in der Nähe des WM-Quartiers Velmore Grande setzte der Mittelfeldspieler von Bayern München wegen eines beginnenden Infekts der oberen Atemwege aus. Laut Auskunft des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) handelte es sich "um eine reine Vorsichtsmaßnahme".

Bundestrainer Joachim Löw stand damit erstmals in Südafrika nicht der komplette Kader zur Verfügung. Das deutsche Team trifft nach dem Traumstart gegen Australien (4:0) am Freitagmittag in Port Elizabeth (13.30 Uhr/ZDF und Sky live) auf die Serben. Letzter Gegner in der Gruppe D ist am 23. Juni (20.30 Uhr/ARD und Sky live) Ghana.