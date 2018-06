Inhalt Seite 1 — Portugal und Elfenbeinküste trennen sich torlos Seite 2 Auf einer Seite lesen

Port Elizabeth (SID) - Seinen stärksten Auftritt hatte Didier Drogba nach dem Abpfiff. Unmittelbar nach dem torlosen Kurz-Duell der verhinderten Torjäger gegen Cristiano Ronaldo rief der Kapitän die Nationalmannschaft der Elfenbeinküste zu einem Kreis zusammen und schwor seine Mitspieler gleich auf das nächste WM-Spiel ein. Nach dem 0:0 gegen Portugal stehen die Ivorer, bei denen Drogba nach seinem Ellbogenbruch immerhin zu einem Kurzeinsatz von 24 Minuten plus Nachspielzeit in der Lage war, gegen Brasilien bereits unter Zugzwang.

"Das Ergebnis ist ganz okay. Als wir hierher kamen, hätte uns keiner eine Chance gegeben. Wir haben beständig gespielt, nur kein Tor geschossen", sagte Drogba, über den Trainer Sven-Göran Eriksson nach dem Kurzeinsatz respektvoll sagte: "Er wollte spielen. Er war hungrig auf das Spiel, das freut mich ganz besonders. Er wird das nächste Mal in der Startaufstellung stehen können." Das ist auch dringend erforderlich: ohne Drogba strahlten die Ivorer praktisch keine Torgefahr aus.

Ronaldo zum "Man of the Match" gekürt

Während sich Drogba nur kurz vor dem Schlusspfiff einmal in Szene setzen konnte, hatte Cristiano Ronaldo seinen großen Auftritt schon in der 11. Minute. Mit einem Schuss aus 25 Metern traf er aber nur den Pfosten. Danach tauchte der Mannschaftskapitän der Portugiesen, die nun am zweiten Spieltag der Hochkaräter-Gruppe G auf Nordkorea treffen, zunehmend unter. Seit 16 Monaten hat er für die Seleccion seines Landes kein Tor mehr erzielt - kurioserweise wurde er nach dem Spiel dennoch zum "Man of the Match" gekürt.

"Diese Auszeichnung würde ich gern gegen drei Punkte eintauschen. Aber noch ist nichts verloren. England und andere hochkarätige Mannschaften sind nach einem Unentschieden zum Auftakt in einer ähnlichen Situation. Jetzt müssen wir gegen Nordkorea unbedingt gewinnen", sagte Cristiano Ronaldo.

Auch sechstes afrikanisches Team kann nicht überzeugen

Mit dem Unentschieden konnte auch die Elfenbeinküste, beim WM-Debüt 2006 in Deutschland trotz bemerkenswerter Leistungen schon in der Vorrunde gescheitert, den Fehlstart der sechs afrikanischen Mannschaften bei der ersten WM auf dem Schwarzen Kontinent nicht verhindern. Nur Ghana kam in den Auftaktspielen zu einem Sieg, auch Gastgeber Südafrika holte wenigstens einen Punkt. Algerien, Nigeria und Kamerun gingen in ihren ersten Gruppenspielen jeweils als Verlierer vom Platz.