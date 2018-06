Durban (SID) - Spaniens Nationaltorwart Iker Casillas hat in der Diskussion um den heftig kritisierten WM-Ball Jabulani eine Beteiligung der Spieler an der Entwicklung der Spielgeräte gefordert. "Das ist ein vieldiskutiertes Thema. Letztendlich sind es die Feldspieler und die Torhüter, die mit dem Ball umgehen. Man sollte ihre Erfahrungen in die Entwicklung mit einbeziehen", sagte der Kapitän des Europameisters auf der Pressekonferenz am Dienstagnachmittag.

Spanien startet am Mittwoch in Durban gegen die Schweiz (16.00 Uhr/live bei Sky und der ARD) in die WM. "Es ist ein neuer Ball und ein neues Material, was auch völlig in Ordnung ist. Aber wir würden natürlich gerne sehen, dass unsere Meinungen mit eingebracht werden", erklärte der 29-Jährige.

Spanien gilt nicht zuletzt wegen des Europameistertitels als Topfavorit für die WM-Krone. "Heute ist eine andere Welt. Wir dürfen keinen unterschätzen. Wir haben noch nichts erreicht und noch keine Minute gespielt. Wir müssen vorsichtig sein, Ruhe bewahren, den Gegner respektieren und gezielt den Sieg suchen", sagte Casillas.