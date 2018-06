Nelspruit (SID) - Für den honduranischen Mittelfeldspieler Julio Cesar de Leon ist die WM in Südafrika bereits vor dem ersten Spiel der Lateinamerikaner am Mittwoch in Nelspruit gegen Chile (13.30 Uhr/ARD und Sky live) beendet. Der 30-jährige vom italienischen Zweitligisten FC Turin laboriert an einer Muskelverletzung am rechten Bein und muss für das Turnier passen.

Als Ersatz für de Leon nominierte Honduras Jerry Palacios nach, der nun gemeinsam mit seinen Brüdern Johnny und Wilson im Aufgebot der Los Catrachos steht. Der 29-Jährige, älterer Bruder der WM-Teilnehmer Wilson (26) und Johnny Palacios (24), spielt bei Hangzhou Greentown in China. Gegen Chile in Nelspruit wird er aber nicht mitwirken können, weil er nicht rechtzeitig in Südafrika eintrifft.

Durch die Nachnominierung von Jerry Palacios werden erstmals in der WM-Geschichte drei Brüder im selben Team spielen. Edwin, der Vierte und Jüngste der Palacios-Familie, war vor drei Jahren gekidnappt und trotz Überweisung eines Lösegelds von 150.000 Dollar später ermordet aufgefunden worden.