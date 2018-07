Inhalt Seite 1 — Chile will für Überraschung gegen Honduras sorgen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Nelspruit (SID) - Ein Cowboy und ein Krieger in der Defensive, ein Schnuller im Sturm und ein Frauenschwarm auf der Bank: Chile fühlt sich für das WM-Comeback nach zwölf Jahren bestens aufgestellt und will die Fußball-Welt überraschen. "Wir wollen ins Halbfinale und Geschichte schreiben", sagt Bundesliga-Profi Arturo Vidal von Bayer Leverkusen vor dem Auftaktspiel der Chilenen heute in Nelspruit gegen Honduras (13.30 Uhr/ARD und Sky live).

Mauricio Isla ist gar noch forscher: "Wir wollen Weltmeister werden. Wir wissen, dass wir die Chance dazu haben", behauptet der Abwehrspieler von Udinese Calcio. Dabei wartet Chile seit 48 Jahren und 13 Spielen auf einen Sieg bei einer WM-Endrunde.

Vidal, in seiner Heimat "Krieger" genannt, und Isla - der "Cowboy" - gehören zur Generation der U20 von 2007. Diese wurde in Kanada WM-Dritter und stellt nun das Gerüst der aktuellen "Roja" (die Rote). Der trauen viele einen Sensationscoup zu. Bei einer Internetwahl des Weltverbandes FIFA stimmte ein Drittel aller User für die Südamerikaner als das potenzielle Überraschungsteam der WM. Honduras wurde mit 8,8 Prozent Vierter.

Vidal: "Chile eine Freude machen"

"Wir wollen ganz Chile eine Freude machen, denn das Land hat in den letzten Monaten eine schwere Zeit durchgemacht", äußert Vidal mit Blick auf das verheerende Erdbeben Ende Februar.

Die großen Hoffnungen ruhen dabei auf dem Trainer und dem Torjäger. Coach Marcelo Bielsa, in seiner argentinischen Heimat "Der Verrückte" genannt, formte aus vielen Talenten ein starkes Team. Sein auslaufender Vertrag soll gleich bis 2015 verlängert werden. Die frühere Staatspräsidentin Michelle Bachelet, die bei Chiles WM-Qualifikation noch im Amt war, ist ganz vernarrt in Bielsa. "Er ist ein interessanter und attraktiver Typ, eine fatale Kombination für Frauen", sagte Bachelet, die Bielsa und das Team am Dienstag im Mannschaftsquartier besuchte.

Im Sturm setzen die Chilenen auf Humberto Souza, mit zehn Treffern bester Schütze der Südamerika-Qualifikation und damit mehr als doppelt so erfolgreich wie Weltfußballer Lionel Messi (Argentinien/4). Den bulligen Souza von Real Saragossa nennen sie in der Heimat den "Dicken". Oder als Ironie auf seine aggressive Spielweise "Schnuller".