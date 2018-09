Johannesburg (SID) - Die algerische Nationalmannschaft will den unsicheren englischen Torhüter Robert Green beim WM-Duell am Freitag mit Weitschüssen zu weiteren Fehlern zwingen. "Wir hätten nichts dagegen, wenn er nochmal danebengreift. Wir werden versuchen, England und seinen Torhüter unter Druck zu setzen. Denn wir wollen das algerische Volk stolz machen", sagte Kapitän Anthar Yahia vor dem Aufeinandertreffen beider Teams in Kapstadt.

Green hatte beim 1:1 der Three Lions zum Auftakt gegen die USA den Ausgleich von Clint Dempsey verschuldet. Obwohl Teammanager Fabio Capello sich noch nicht entschieden hat, ob er gegen Algerien erneut auf Green setzen wird, haben die "Wüstenfüchse" angeblich im Training Weitschüsse geübt.

Allerdings hat Algerien ganz eigene Sorgen auf der Torhüterposition. Fawzi Chaouchi, der sich beim 0:1 gegen Slowenien ebenfalls einen Patzer erlaubte, musste am Mittwoch mit dem Training aussetzen. Der 25-Jährige erlitt eine Zerrung im linken Knie. Als Ersatz steht Rais M'bolhi zur Verfügung.

England "noch nicht auf höchstem Niveau"

Die Nordafrikaner stehen auch so schon unter Druck. "Wir haben Qualitäten, die gegen England zum Tragen kommen können. Wir werden ihnen Probleme machen. Wir werden noch mehr als gegen Slowenien geben, auch wenn es hart für uns wird. England hat großartige Einzelspieler, aber wir haben ja am Samstag gesehen, dass ihre Mannschaft noch nicht auf höchstem Niveau spielt", sagte der Bochumer Yahia.

Trainer Rabah Saadane gab zwar zu, dass seine Elf gegen den Weltmeister von 1966 Außenseiter sei. "Aber wir sind bereit für die Engländer. Das wird ein schwieriges, ein großes Spiel. Wir müssen da unsere maximale Leistungsfähigkeit ausschöpfen", sagte er. Das gilt wohl vor allem für Torwart Fawzi Chaouchi: Der hatte nämlich das 0:1 von Robert Koren mit einer Panne a la Green erst ermöglicht.