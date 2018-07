Durban (SID) - Die Schweizer Nationalmannschaft von Trainer Ottmar Hitzfeld hat ihren sensationellen 1:0-WM-Auftaktsieg am Mittwochabend in Durban gegen Europameister Spanien möglicherweise teuer bezahlt. Abwehrchef Philippe Senderos zog sich in der 36. Minute bei einem Zusammenprall mit seinem Teamkollegen Stephan Lichtsteiner eine Blessur am rechten Fuß zu und muss um weitere Einsätze bei der WM bangen.

"Es ist eine Bänder- oder Kapselverletzung. Mehr werden wir erst am Donnerstag wissen. Ich hoffe auf eine Kapselverletzung. Dann könnte Philippe wohl bald wieder spielen. Sollte es eine Blessur der Bänder sein, wird es schwer", meinte Hitzfeld, der die beiden Deutschland-Legionäre Mario Eggimann (Hannover 96) und Steve von Bergen (Hertha BSC Berlin) als mögliche Vertreter von Senderos nannte.

Die Schweizer bestreiten ihr nächstes Spiel am kommenden Montag in Port Elizabeth gegen Chile (16.00 Uhr/ZDF und Sky live). Zum Vorrundenabschluss geht es am 25. Juni in Bloemfontein gegen Honduras.