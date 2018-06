Inhalt Seite 1 — WM-Gastgeber Südafrika droht Vorrunden-Aus Seite 2 Auf einer Seite lesen

Pretoria (SID) - Die WM-Euphorie von Gastgeber Südafrika hat einen schweren Dämpfer erlitten. Die Nationalmannschaft der Regenbogennation unterlag am "Tag der Jugend" Uruguay mit 0:3 (0:1) und droht als erster Ausrichter einer Endrunde schon in der ersten Runde zu scheitern. Diego Forlan von Europa-League-Sieger Atletico Madrid (24. und 80., Foulelfmeter) und Mittelfeldspieler Alvaro Pereira (90.+5) brachten mit ihren Treffern auch die Vuvuzelas vorübergehend zum Verstummen.

"Wir sind nicht ins Spiel gekommen und voll in die Falle gelaufen. Heute war nicht unser Tag. Aber wir haben noch Spaß zu spielen und haben gegen Frankreich noch unsere Chance", sagte der südafrikanische Mannschaftskapitän Aaron Mokoena.

Bafana Bafana stehen nun in ihrem abschließenden Gruppenspiel am kommenden Dienstag gegen Frankreich unter Siegzwang und müssen dabei auch noch auf Itumeleng Khune verzichten. Der Torhüter sah für das Foul, das zum Strafstoß führte, die Rote Karte (76.). Der für ihn eingewechselte Ersatzkeeper Moneeb Josephs war vier Minuten später gegen den Schuss von Forlan ohne Abwehrchance.

Parreira attackiert Schiri Busacca

Südafrikas brasilianischen Trainer Carlos Alberto Parreira erboste nicht nur der Platzverweis, er watschte Schiedsrichter Massimo Busacca (Schweiz) für dessen Gesamtleistung ab. "Er war bislang der schlechteste Schiedsrichter in diesem Turnier, er hat von Anfang an gegen uns gepfiffen. Ich hoffe, ich sehe sein Gesicht nie mehr. Er hat es nicht verdient hier zu sein", schimpfte er.

Die Treffer von Forlan und Pereira führten zur höchsten Niederlage eines WM-Gastgebers seit dem 1:4 von Mexiko 1970 im Viertelfinale gegen Italien. "Es ist immer schön, Tore zu schießen, aber das Wichtigste ist, dass die Mannschaft gewonnen hat. Wir haben den Sieg verdient", sagte Forlan, erster Doppeltorschütze der WM 2010.

Die Mannschaft der WM-Gastgeber, die ihren Landsleuten am Feiertag zur Erinnerung an den Aufstand gegen die Apartheid 1974 in Soweto einen historischen Sieg schenken wollte, wirkte über weite Strecken des Spiels überfordert. Vor 42.658 Zuschauern im Stadion "Loftus Versfeld" von Pretoria war Uruguay die bessere Mannschaft, ließ die Südafrikaner kaum ins Spiel kommen und strahlte wesentlich mehr Torgefahr aus. Forlan hatte beim 1:0 freilich auch Glück: Sein Weitschuss wurde von Mokoena leicht abgefälscht.