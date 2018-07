Johannesburg (SID) - Für Schiedsrichter Alberto Undiano wird das zweite WM-Gruppenspiel der deutschen Mannschaft am Freitag in Port Elizabeth gegen Serbien (13.30 Uhr/ZDF und Sky live) der erste Auftritt auf der großen Fußball-Bühne. Trotz seiner erst 36 Jahre gilt der Spanier, der seit zehn Jahren in der Primera Division pfeift, als erfahrener Referee.

Der in Pamplona geborene Undiano, der neben seiner Schiedsrichter-Tätigkeit als Soziologe und Politikwissenschaftler arbeitet, steht seit 2004 auf der Liste der FIFA-Referees. Erster Höhepunkt seiner Laufbahn war das Finale der U20-WM 2007 in Kanada zwischen Argentinien und Tschechien. Zuletzt war Undiano, der neben Spanisch auch Englisch und Französisch spricht, in der WM-Qualifikation und bei mehreren Spielen der Champions League im Einsatz.

Seine WM-Nominierung bezeichnete der Undiano vor der Abreise nach Südafrika als Höhepunkt seiner Karriere. "Daran werde ich mich mein Leben lang erinnern", sagte der Unparteiische, der sich auf dem Platz "von der ersten Minute an Respekt verschaffen" will. Als Assistenten im Nelson-Mandela-Bay-Stadion sind seine Landsmänner Fermin Martinez und Juan Carlos Yuste im Einsatz. Vierter Offizieller ist Martin Vazquez aus Uruguay.