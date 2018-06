Pretoria (SID) - Das WM-Vorrundenduell am Freitag kann sich für den dreimaligen Weltmeister als gutes Omen erweisen: Zum ersten Mal trifft die deutsche Nationalmannschaft am Freitag (13.30 Uhr/live im ZDF und Sky) bei einer WM auf Serbien. Gegen kein Volk hat die DFB-Auswahl allerdings mehr WM-Spiele bestritten. Die Serben waren bis zur Selbstständigkeit 1992 wesentlicher Bestandteil des Vielvölkerstaates Jugoslawien - und gegen Jugoslawien gab es bei WM-Endrunden schon sechs Spiele, was Rekord in der DFB-Geschichte bedeutet.

Sollte das Team von Bundestrainer Joachim Löw gegen Serbien gewinnen, ist dies auf jeden Fall ein gutes Omen. Denn bei den bisherigen drei WM-Titeln der deutschen Mannschaft 1954, 1974 und 1990 wurde zuvor im Turnierverlauf Jugoslawien bezwungen.

Schwache Leistung vor dem Wunder von Bern

1954 gewann die Mannschaft von Bundestrainer Sepp Herberger im Viertelfinale 2:0 gegen Jugoslawien mit dem späteren Bayern-München-Coach und Kölner Trainer Tschik Cajkovski. Am 27. Juni 1954 in Genf trafen damals die späteren Weltmeister auf die selbsternannten. Trotz einer schwachen Leistung konnten Fritz Walter und Co. den Favoriten in die Knie zwingen.

Der spätere Schalker Trainer Ivica Horvath köpfte Horst Eckels Flanke in der zehnten Minute ins eigene Tor und schürte nur die Wut der Jugoslawen. Die trafen zwar Latte und Pfosten, aber nie ins Tor, da der deutsche Torwart Toni Turek über sich hinauswuchs.

Der zweite Held in der deutschen Mannschaft war Helmut Rahn, der sein WM-Debüt gab und Herberger zuvor vollmundig ein Tor versprochen hatte. Als das auf sich warten ließ, ging Herberger an den Spielfeldrand und rief hinein: "Ei Helmut, wo bleibt denn Dein Tor?"

Rahn ließ sich nicht lange bitten und zog vier Minuten vor Schluss aus 16 Metern ab - und der Ball schlug im Winkel ein. Das war die Entscheidung und der Endstand zugleich. Deutsche Anhänger trugen die glücklichen Sieger vom Platz. Im Finale erlebten die deutschen Fans dann bekanntlich beim 3:2 gegen Ungarn das Wunder von Bern mit dem zweifachen Torschützen Helmut Rahn.