Inhalt Seite 1 — Ball ist schuld am schwachen WM-Niveau Seite 2 Auf einer Seite lesen

Bloemfontein (SID) - Für die einen ist der Ball oder die Höhe schuld, für die anderen die gute taktische Schulung der "Kleinen": Das schwache Niveau mit vielen Fehlpässen und wenigen Toren bei der WM in Südafrika hat eine Experten-Diskussion ausgelöst. "Der Ball fliegt in der Höhenluft ganz anders. Alle Teams haben mit ihren Pässen Probleme. Sehr oft fliegt die Kugel über die Köpfe der Adressaten ins Aus", stellte Lothar Matthäus in der Bild-Zeitung fest.

Nigerias Trainer Lars Lagerbäck sieht dagegen andere Gründe für die Torflaute und das meist langweilige Mittelfeldgeplänkel der ersten WM-Tage. "Alle Teams sind sehr gut organisiert und taktisch viel besser vorbereitet als früher", sagte der Schwede, wollte in das allgemeine Klagelied über das niedrige Niveau allerdings nicht einstimmen: "Es fallen zwar wenig Tore, aber ich habe bislang in den Spielen eine Menge Fußball gesehen."

Studieren und analysieren

Ähnlich beurteilt Diego Maradona den geringen Unterhaltungswert der ersten Partien. "Die Mannschaften studieren und analysieren sich noch gegenseitig. Da ist man in den ersten Spielen vielleicht vorsichtiger, als man sein sollte", sagte der frühere Weltklasse-Fußballer und versicherte: "Ich mache mir auch keine Sorgen darüber, dass bislang so wenige Tore gefallen sind. Das wird sich noch ändern."

Fakt ist: Nur 25 Tore in den ersten 16 Spielen, den ersten Auftritten jeder Mannschaft, sind WM-Negativrekord. Nur Deutschland (beim 4:0 gegen Australien) und Brasilien (beim 2:1 gegen Nordkorea) gaben jeweils zehn Schüsse aufs Tor ab, alle anderen Teams deutlich weniger. Erschreckend: In einigen Spielen kamen weniger als 65 Prozent der Pässe an, bei der Partie Serbien gegen Ghana (0:1) sogar nur acht Prozent der Flanken. Selbst bei Standards ist die Erfolgsquote teilweise extrem niedrig: Beim Spiel Südkorea gegen Griechenland (2:0) fanden nur zwei von 17 Eckbällen ihren Adressaten.

Druck ist zu groß

Kein Wunder, dass die Experten die Hände vors Gesicht schlagen. "Ich kann nicht glauben, was ich da sehe", sagte ARD-Experte Günter Netzer beim 1:0 Japans gegen Kamerun fassungslos. Und "TV-Bundestrainer" Jürgen Klopp stellte bei RTL fest: "Das Niveau ist bislang noch nicht das höchste." Für den Trainer von Borussia Dortmund liegt die mangelnde Qualität vor allem am großen Druck: "In der Vorrunde geht es vor allem darum, die Punkte einzufahren."