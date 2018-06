Frankfurt/Main (SID) - Der afrikanische Bundesliga-Rekordspieler Pablo Thiam hält Deutschlands Vorrundengegner Ghana bei der WM in Südafrika für einen Kandidaten auf den Einzug in die Runde der besten 16. "Ghana traue ich das Achtelfinale auf jeden Fall zu. Allerdings darf dort niemand mehr verletzt ausfallen", sagte der Ex-Profi dfb.de.

Thiam erwartet von den Ghanaern nach dem 1:0 im WM-Auftaktspiel gegen Serbien im Duell am Freitag mit Australien eine Sieg-Taktik: "Ich glaube, dass Ghana versuchen wird, gegen Australien den Einzug ins Achtelfinale klarzumachen. Wenn sie das Spiel gewinnen, sind sie im Prinzip durch. Sie wollen es nicht auf die Partie gegen die Deutschen ankommen lassen."

Unabhängig von den Ergebnissen der Freitagsspiele in der WM-Gruppe D sagt der 36-Jährige, der in der Bundesliga für den 1. FC Köln, VfB Stuttgart, Bayern München und den VfL Wolfsburg spielte, dem deutschen Team für das letzte Vorrundenmatch am Mittwoch gegen Ghana eine schwere Aufgabe voraus.

Kein Selbstläufer

"Ein Selbstläufer wird das Spiel für Deutschland aber sicher nicht. Sie haben gelernt, defensiv gut und diszipliniert gut zu stehen", meinte Thiam. Der Nachwuchs-Chef von Ex-Meister Wolfsburg wertete den Auftritt der Afrikaner als einen Beleg für einen allgemeinen Umdenkungsprozess bei den Teams vom WM-Kontinent von einer "Hauruck-Mentalität" hin zu einer ergebnisorientierteren Spielweise.

Stärker als Ghana schätzt Thiam von den afrikanischen WM-Startern besonders die Elfenbeinküste ein. "Es ist das afrikanische Team mit dem größten Potenzial, ganz klar. Von Abwehr bis Sturm sind sie ausgewogen besetzt. Das macht sie so stark", lobte der 311-malige Bundesliga-Spieler die Mannschaft von Topstar Didier Drogba: "Wenn die Elfenbeinküste die Vorrunde übersteht, ist sogar mehr drin."

Den stärksten Teams seines Heimatkontinents sagt Thiam für den Fall des Achtelfinaleinzugs enorme Unterstützung voraus: "Die Mannschaft, die durchkommt, wird den ganzen Kontinent im Rücken haben."