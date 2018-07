Potchefstroom (SID) - Bundestrainer Joachim Löw hat nach der Ankunft in Port Elizabeth, wo die deutsche Nationalmannschaft am Freitag (13.30 Uhr/ZDF und Sky live) im zweiten Gruppenspiel der WM in Südafrika auf Serbien trifft, eine Änderung in der Anfangsformation angekündigt. "Ich denke über eine Veränderung nach", bestätige der DFB-Coach in einer Pressekonferenz unmittelbar nach der Ankunft am Donnerstagabend in der Küstenstadt.

Dass er auch einmal über Veränderungen nachdenke, sei grundsätzliches unabhängig von Siegen. Manchmal passe der eine oder andere Spieler besser zum Gegner, erklärte Löw. Die Spekulationen ranken um einen Einsatz des Cacau von Beginn an. Der gegen Australien eingewechselte Stuttgarter hatte im Auftaktspiel (4:0) zum Endstand getroffen.

Darüber hinaus bestätigte Löw, dass alle Spieler einsatzbereit seien, und somit auch der Münchner Bastian Schweinsteiger, der in den vergangenen Tagen wegen einer Erkältung pausieren musste. "Heute hat er wieder am Mannschaftstraining teilgenommen", berichtete Löw.

Die Mannschaft sei sehr motiviert, das gebe ihm ein gutes Gefühl, so Löw weiter: "Denn ich erwarte gegen die Serben einen Kampf auf Biegen und Brechen. Die Serben sind ein angeschlagener Boxer, sie werden fighten bis zur letzten Minute. Doch wir sind ebenfalls bereit."