Kapstadt (SID) - Stürmerstar Wayne Rooney jammert, Teammanager Fabio Capello schimpft: Bei Englands Nationalmannschaft liegen vor dem Zitterspiel gegen Algerien heute in Kapstadt (20.30 Uhr/RTL und Sky live) die Nerven blank. Während der zum Auftakt enttäuschende Rooney vor dem Duell gegen die Nordafrikaner seine Formschwäche auf eine alte Fußverletzung schob, verunsicherte der gereizte Capello seine Torhüter und empörte sich über den WM-Ball.

Capello gibt Ball die Schuld für schlechte Leistung

"Dieser Ball ist der schlechteste, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Er ist schrecklich für die Spieler. Für die Torhüter ist es unmöglich, die Flugbahn zu erkennen", sagte der Italiener, der wegen der phlegmatischen Spielweise der Three Lions zunehmend die Nerven verliert.

Am Donnerstagabend machte Capello zu allem Überfluss auch noch seine Torhüter ganz wild. Englands Teammanager ließ offen, ob "Flutschfinger" Robert Green nach seinem kapitalen Schnitzer beim 1:1 gegen die USA gegen die Algerier eine zweite Chance erhält, oder doch der 39 Jahre alte Torwart-Oldie David James zwischen den Pfosten stehen wird. "Ich habe für mich eine Entscheidung getroffen. Dem Spieler werde ich es aber erst kurz vor dem Spiel sagen", sagte Capello und sorgte damit im eigenen Team für reichlich Verwirrung.

Auch Rooney ist unzufrieden und träumt von Deutschland

ManUnited-Stürmer Rooney eröffnete vor dem Spiel gegen die Algerier, die im ersten Spiel gegen Slowenien 0:1 unterlagen und mit Blick auf einen Achtelfinal-Einzug ebenfalls bereits mit dem Rücken zur Wand stehen, ebenfalls ein paar Nebenkriegsschauplätze. Ehe der 24 Jahre alte Angreifer seinen miserablen Autritt gegen die USA mit der Fußverletzung entschuldigte, die er im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Bayern München erlitten hatte, provozierte er erst einmal die deutsche Nationalmannschaft.

"Ich will Deutschland aus dem Turnier werfen. Es wäre super, wenn wir bei der WM gegen sie spielen würden", sagte Rooney, der mit der Capello-Elf im Achtelfinale am 27. Juni in Bloemfontein auf die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) treffen könnte. Dafür müsste Deutschland die Gruppe D gewinnen, England in der Gruppe C Zweiter werden.