Port Elizabeth (SID) - Pasta zum Frühstück, Abschlusstraining statt Mittagessen und Reisestress statt Kaffee und Kuchen: Vor dem zweiten WM-Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft heute in Port Elizabeth gegen Serbien (13.30 Uhr/ZDF und Sky live) musste Bundestrainer Joachim Löw seine Planungen komplett über den Haufen werfen und den Spieltag am Donnerstag so weit es ging im deutschen WM-Quartier vor den Toren Pretorias simulieren.

Unbespielbarer Platz sorgt für Organisationsprobleme

"Es hat ein, zwei Stunden stärkere Bewegungen hinter den Kulissen gegeben, dann war alles organisiert. Es ist für uns kein großer Nachteil, dass wir nicht im Stadion trainieren können, denn es ist ja Gleichheit gegeben, da die Serben ebenfalls davon betroffen sind", sagte Teammanager Oliver Bierhoff wenige Stunden vor dem Abflug der DFB-Auswahl an den Indischen Ozean. Die Abreise nach Port Elizabeth war kurzfristig von Donnerstagvormittag auf den späten Nachmittag verschoben worden.

Nachdem die FIFA die deutsche Delegation davon unterrichtet hatte, dass das Abschlusstraining wegen des Zustands des Rasens nicht im Nelson-Mandela-Bay-Stadion stattfinden kann, hatte Löw im allgemeinen Chaos schnell reagiert und alle Hebel in Bewegung gesetzt, dass die DFB-Auswahl ihre unmittelbare Vorbereitung auf das Match "zu Hause" bestreiten kann. Das Abschlusstraining, an dem auch Bastian Schweinsteiger nach überstandener Erkältung wieder teilnehmen konnte, fand analog zur Spielzeit im Super-Stadion von von Atteridgeville statt.

"Wir müssen uns auf ein Kampfspiel einrichten. Serbien ist wie ein angeschlagener Boxer, weil die Mannschaft das erste Spiel verloren hat", sagte Bundestrainer Joachim Löw auf der Abschluss-Pressekonferenz in Port Elizabeth. Er habe einiges von seinem serbischen Kollegen gelesen, "der von Ehre, Charakter und einem historischen Spiel und dem Spiel des Jahres gesprochen hat. Es wird ein Kampf auf Biegen und Brechen", so Löw, "aber unsere Mannschaft ist hungrig."

Änderung auf einer Position geplant

Das Lob nach dem 4:0 zum Auftakt gegen Australien sei nicht an seine Mannschaft herangelassen worden. In Bezug auf die Aufstellung gegen die Serbien ließ sich der Nationalcoach entlocken: "Ich denke über eine Änderung nach!" Möglicherweise könnte der Stuttgarter Cacau eine Chance von Anfang erhalten und den Vorzug gegenüber Miroslav Klose erhalten, der gegen Australien zum 2:0 getroffen hatte.