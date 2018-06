Kapstadt (SID) - Teammanager Fabio Capello hat sich nach einem Gespräch mit "Flutschfinger" Robert Green offenbar für einen Torwartwechsel bei der englischen Nationalmannschaft entschieden. Im zweiten WM-Spiel der Three Lions gegen Algerien am Freitagabend in Kapstadt soll die nominelle Nummer eins David James vom FC Portsmouth im Tor stehen. Das berichten englische Medien.