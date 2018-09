Port Elizabeth (SID) - Stürmer Miroslav Klose hat in der ewigen Liste der Nationalspieler mit seinem 98. Länderspiel mit dem verletzten Kapitän Michael Ballack gleichgezogen. Nach seinem Einsatz im zweiten Vorrundenspiel der Weltmeisterschaft in Südafrika gegen Serbien in Port Elizabeth belegt Klose zusammen mit dem etatmäßigen Spielführer der Nationalmannschaft den 9. Platz.

Bastian Schweinsteiger bestritt sein 76. Länderspiel und zog mit Guido Buchwald und Toni Schumacher gleich. Das Trio belegt den geteilten 24. Rang. Lukas Podolski belegt mit 75 Einsätzen den 27. Platz und Arne Friedrich hat mit seinem 74. Einsatz mit DFB Sportdirektor Matthias Sammer und Eberhard Vogel gleichgezogen und belegt den 28. Platz.

Unangefochtener Rekordnationalspieler ist Lothar Matthäus mit 150 Länderspielen.