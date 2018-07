Inhalt Seite 1 — Donovan und Bradley retten USA Seite 2 Auf einer Seite lesen

Johannesburg (SID) - Sie lagen 0:2 zurück, sie schossen den Ausgleich, doch am Ende fühlten sich die Fußballer der USA um den Sieg betrogen. Aufgebracht bestürmten die Amerikaner nach dem 2:2 (0:2) gegen Slowenien Schiedsrichter Koman Coulibaly aus Mali und schrien den Unparteiischen fast schon verzweifelt an. Fünf Minuten vor dem Abpfiff hatte Coulibaly den dritten Treffer der Amerikaner aus nicht nachvollziehbaren Gründen aberkannt. "Kein Mensch weiß, warum er das abgepfiffen hat", sagte US-Trainer Bob Bradley.

Vor allem Trainer-Sohn Michael Bradley war nach dem Abpfiff kaum zu beruhigen. Der Mittelfeldspieler vom Bundesligisten Borussia Mönchengladbach hatte nach den Treffern von Valter Birsa (13.) und Zlatan Ljubijankic (42.) für Slowenien und dem 1:2 durch den guten Landon Donovan (48.) das Ausgleichtor erzielt (82.). "Die Spieler packen viele Emotionen in so ein Spiel hinein und haben ein faires Ergebnis verdient", sagte sein Vater Bob. "Ich weiß nicht, wie sie uns das dritte Tor gestohlen haben", klagte Donovan.

Schiedsrichter-Entscheidung äußerst rätselhaft

In der Tat war die Entscheidung von Schiedsrichter Coulibaly äußerst rätselhaft. Bei einem Freistoß von Donovan verwechselten die Slowenen das Spiel ganz offensichtlich mit einem Massenringkampf und rissen gleich mehrere amerikanische Spieler im Strafraum um - eine Abseitsstellung oder ein Foul eines Amerikaners war dabei nicht zu erkennen. Auch Torschütze Maurice Edu, der sich hinter sämtlichen Bewachern davongestohlen hatte, verstand die Welt nicht mehr und quittierte die Aberkennung mit entsetztem Gesichtsausdruck.

Mit zwei Punkten aus zwei Spielen können die Amerikaner trotzdem weiter vom Achtelfinale träumen. Ihr Gruppen-Endspiel bestreiten sie am kommenden Mittwoch gegen Algerien. Die "Kleinen Drachen" aus Slowenien haben nach einem der interessantesten Spiele des bisherigen Turnierverlaufs mit vier Punkten vorerst die bessere Chance auf den Einzug in die K.o.-Runde, treffen allerdings in der letzten Vorrunden-Begegnung auf England. Die beiden Spiele finden zeitgleich statt (16.00 Uhr/ARD und Sky live).

Vor 45.573 Zuschauern im Ellis Park von Johannesburg überzeugten die Slowenen zunächst mit der besseren Spielanlage und schlugen vor dem gegnerischen Tor eiskalt zu. Die erste große Chance nutzten sie gleich zur Führung. Birsa wurde 25 Meter vor dem Tor nicht angegriffen, fasste sich ein Herz, sein Linksschuss segelte am verdutzten US-Torhüter Tim Howard vorbei ins Netz. Die Amerikaner drückten wie wild auf den Ausgleich, wirkten dabei aber meist eher kopflos.

Wechsel in der Halbzeit das richtige Zeichen