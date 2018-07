Inhalt Seite 1 — England enttäuscht gegen Algerien Seite 2 Auf einer Seite lesen

Kapstadt (SID) - Neuer Torwart, altes Leid: Die ausgebrannte englische Nationalmannschaft steht bei der WM in Südafrika vor dem Aus und hat sich unter den Augen der völlig gelangweilten Prinzen Harry und William erneut blamiert. Die Three Lions kamen in Kapstadt gegen Algerien auch wegen des Totalausfalls von Wayne Rooney nicht über ein blamables 0:0 hinaus und sind damit nach nur zwei Punkten aus zwei Spielen im abschließenden Gruppenspiel gegen Tabellenführer Slowenien zum Siegen verdammt.

"Wir stehen jetzt natürlich mächtig unter Druck. Auch gegen Algerien waren wir nicht gut genug. Wenn wir das Achtelfinale noch erreichen wollen, müssen wir uns endlich steigern", sagte Kapitän Steven Gerrard. Der erneut schwache Starstürmer Rooney legte sich nach Spielschluss mit einem ironischen Spruch sogar mit den eigenen Anhängern an: "Es ist richtig schön, wenn die eigenen Fans einen nach dem Spiel auspfeifen."

Dabei hatten sich die Anhänger der Engländer am 64. Geburtstag von Teammanager Fabio Capello vor allem von dem Torwart-Wechsel einen großen Schub erhofft. Capello hatte sich für die Partie gegen Algerien erwartungsgemäß für David James vom FC Portsmouth und gegen Robert Green von West Ham United entschieden. Nach dem kapitalen Patzer von Green im Auftaktmatch gegen die USA (1:1) hatte der als Psychologe gefragte Capello nach einem Gespräch mit dem 30-Jährigen am Freitagmorgen beschlossen, den mental zu sehr angeschlagenen Schlussmann nach nur einem WM-Spiel wieder aus dem Tor zu nehmen.

Mittelfeld ohne Durchschlagskraft

Doch die Engländer wirkten vor 64.100 Zuschauern und unter den Augen ihrer jungen Prinzen noch müder als im ersten Spiel gegen die USA. Das vor dem Turnier so hochgelobte Mittelfeld mit Kapitän Steven Gerrard vom FC Liverpool und Frank Lampard vom FC Chelsea hatte erneut genauso wenig Durchschlagskraft, wie ManU-Stürmer Rooney im Angriff. Der 24-Jährige sollte eigentlich einer der Stars des Turniers werden, wirkte aber nach einer langen Saison auch gegen Algerien ausgelaugt. Und auch David Beckham war auf der Bank der Engländer erneut kein Glücksbringer.

"Entweder sind wir derzeit außer Form oder wir können mit dem Druck nicht richtig umgehen. Das ist nicht das Team, das ich kenne. Wir verlieren einfach zu viele Bälle", sagte ein frustrierter Capello.

Denn die Algerier mit den Bundesliga-Profis Karim Matmour von Borussia Mönchengladbach und Karim Ziani vom VfL Wolfsburg drängten nach einer verhaltenen Anfangsviertelstunde zunehmend Richtung englisches Tor. So musste der als Katastrophen-Keeper geltende James zwischen der 17. und der 24. Minute gleich dreimal eingreifen und aufkommende Gefahr bannen.