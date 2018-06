Inhalt Seite 1 — Sneijder schießt Niederlande ins Achtelfinale Seite 2 Auf einer Seite lesen

Durban (SID) - 94 Minuten verbissenem, erfolgreichem Kampf auf der WM-Bühne folgte für die niederländischen Ergebnisfußballer das verbale Duell mit den Kritikern. Bondscoach Bert van Marwijk musste sich auf der Pressekonferenz nach dem 1:0 (0:0)-Sieg gegen Japan am Samstag in Durban Worte wie "unansehnlich" anhören. Doch der 58-Jährige ließ sich wie seine Stars davon nicht im geringsten beeindrucken - zumal am Abend durch den 2:1-Sieg der Dänen gegen Kamerun der Achtelfinaleinzug als erstes Team in Südafrika perfekt war.

"Wir sind hier bei einer Weltmeisterschaft. Auf diesem Level kann man nicht schnelle Tore erwarten. Ich liebe es, mit schönem Fußball zu gewinnen und zur Halbzeit mit 5:0 zu führen. Aber ich würde gerne mal Ihre Fragen hören, wenn wir zur Halbzeit 0:2 zurückliegen", sagte der ehemalige Coach von Borussia Dortmund zum Einwurf eines Journalisten, der auch auf die wütenden Fan-Mails aus der Heimat hinwies.

Dröger Auftritt der Niederlande

62.010 Zuschauer im Moses-Mabhida-Stadion, darunter 20.000 Oranje-Anhänger, sahen wie schon beim 2:0 gegen Dänemark einen drögen Auftritt der Elftal, die mit sechs Punkten und 3:0 Toren die Gruppe E anführt. Von Fußball total war nichts zu sehen, Sicherheit galt zuerst und dann gab es auch noch ein Glückstor. Japans Keeper Eiji Kawashima konnte in der 53. Minute einen strammen Schuss von Champions-League-Sieger Wesley Sneijder nicht festhalten.

Die Stars zeigten sich gelangweilt. "Wir lassen die schon seit vier, fünf Jahren reden. Wir machen unsere Arbeit. Was die im TV sagen, ist völlig wurscht. Andere Nationen wie Deutschland, England und Frankreich haben Schwierigkeiten, wir haben sechs Punkte. Das Gefühl, dass wir nicht verlieren können, finde ich auch schön", meinte Innenverteidiger Joris Mathijsen vom Hamburger SV.

"Das ist holländisch. Schöner Fußball gewinnt nicht immer, das hat man auch am Beispiel Deutschland gesehen", sagte Bayern-Star Mark van Bommel und der ehemalige HSV-Regisseur Rafael van der Vaart ergänzte: "In Holland erwartet man immer, dass wir schön spielen und zwei, drei Tore schießen. Aber so geht es nicht. Wenn man auch die schlechten Spiele gewinnt, bedeutet das etwas." Van der Vaart, der wie seine Nebenleute erneut nicht glänzen konnte, meint damit das Fortkommen im Turnier.

Sein Coach van Marwijk hat diese Philosophie schon beim Amtsantritt an die Garde der Fußball-Künstler weitergereicht. "Vor zwei Jahren habe ich meinen Spielern gesagt, dass wir auch dreckige Spiele gewinnen müssen. Nun sind wir sehr viel stabiler", sagte er.