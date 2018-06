Magaliesburg (SID) - Portugals Mittelfeld-Ass Deco konnte aufgrund einer Hüftverletzung am Samstag nicht am Training der portugiesischen Nationalmannschaft bei der WM in Südafrika teilnehmen. Offenbar hatte sich der Spielmacher eine leichte Zerrung in der Einheit am Freitag zugezogen. Der Einsatz Decos im nächsten WM-Vorrundenspiel am Montag (13.30 Uhr/ZDF und Sky live) gegen Nordkorea ist gefährdet.

Beim Training am Samstag fehlte außerdem Simao, dessen Abwesenheit allerdings zuvor bereits vorgesehen war. Die Torhüter Eduardo und Daniel Fernandes waren wegen einer Magenverstimmung im Teamhotel geblieben.