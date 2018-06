Bloemfontein (SID) - Der slowakische Nationalspieler Robert Vittek will zurück in die Bundesliga. "Ich hatte da eine schöne Zeit. Ich würde sehr gerne zurückgehen", sagte der Stürmer nach dem Abschlusstraining vor dem zweiten WM-Vorrundenspiel am Sonntag (13.30 Uhr/ARD und Sky live) in Bloemfontein gegen Paraguay. Der 28 Jahre alte Stürmer hatte von 2003 bis 2008 in 124 Spielen für den 1. FC Nürnberg 36 Tore erzielt.

Dann wechselte er für vier Millionen Euro zum französischen Erstligisten OSC Lille. Weil er dort aber seinen Stammplatz verlor, wurde er in der abgelaufenen Saison an den türkischen Klub Ankaragücü ausgeliehen. Eine Rückkehr zum Club kam im Winter aus wirtschaftlichen Gründen nicht zustande. Angebote aus der Bundesliga habe er derzeit nicht, sagte Vittek, dessen Vertrag in Lille noch bis 2012 läuft.