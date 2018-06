Inhalt Seite 1 — Australien: Verbeek nominiert endgültiges Aufgebot Seite 2 Auf einer Seite lesen

Roodepoort (SID) - Australien hat als letzter WM-Teilnehmer sein endgültiges Aufgebot für das Turnier in Südafrika (11. Juni bis 11. Juli) bekannt gegeben. Nationaltrainer Pim Verbeek, der mit 28 Spielern in den Schwarzen Kontinent gereist war, trennte sich am Ende von Torhüter Eugene Galekovic (Adelaide United), den Abwehrspielern Rhys Williams (FC Middlesbrough) und Shane Lowry (Aston Villa) sowie den Mittelfeldspielern Tommy Oar (FC Utrecht) und James Holland (AZ Alkmaar).

Williams wurde eine Beckenverletzung zum Verhängnis, er kehrte umgehend nach England zurück. Angreifer Harry Kewell hingegen wurde trotz seiner anhaltenden Leistenverletzung in das 23-köpfige Aufgebot berufen.

Die Australier treffen am Donnerstag im letzten Testspiel vor dem WM-Start in Roodepoort auf die USA. Bei der WM-Endrunde sind die "Socceroos" deutscher Auftaktgegner (13. Juni in Durban) in der Gruppe D. Weitere Vorrundengegner sind Ghana (19. Juni in Rustenburg) und Serbien (23. Juni in Nelspruit).

Das 23-köpfige WM-Aufgebot Australiens:

Tor: Mark Schwarzer (FC Fulham), Adam Federici (FC Reading), Brad Jones (FC Middlesbrough)

Abwehr:

Lucas Neill (Galatasaray Istanbul), Craig Moore (vereinslos), Scott Chipperfield (FC Basel), David Carney (Twente Enschede), Luke Wilkshire (Dynamo Moskau), Mark Milligan (JEF United), Michael Beauchamp (Al-Jazira)