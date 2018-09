Knysna (SID) - Per Kröldrup wird im letzten WM-Gruppenspiel der dänischen Nationalmannschaft am kommenden Donnerstag gegen Japan in Rustenburg (20.30 Uhr/ZDF und Sky live) aller Voraussicht nach den gelbgesperrten Simon Kjaer im Abwehrzentrum ersetzen. "Er ist in einer herausragenden Form und hat im Training unglaubliche Ausstrahlung und Eifer gezeigt. Wir haben drei gute Vorstopper in der Mannschaft. Und wenn einer ausfällt, rückt ein anderer rein", sagte Nationaltrainer Morten Olsen am Sonntag.

Kjaer hatte beim 2:1-Sieg gegen Kamerun die zweite Gelbe Karte im laufenden Wettbewerb kassiert und muss deshalb im "Finale" gegen die Asiaten passen. "Wir wussten vorher schon, dass wir die letzten beiden Spiele würden gewinnen müssen. Das erste haben wir gewonnen, und Japan können wir sicher auch schlagen. Wichtig aber ist, dass wir unser gewohntes Spiel zeigen", sagte Olsen, der mit der Leistung seiner Mannschaft gegen Kamerun "unzufrieden" war.