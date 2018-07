Köln (SID) - Buntes, Kurioses, Interessantes: Der Sport-Informations-Dienst (SID) hat die WM-Splitter des Tages zusammengestellt.

MOTIVATION: Über Geschmack lässt sich bekanntlich nicht streiten. Die Musik trägt zu einem Teil zum Erfolg der niederländischen Fußball-Stars bei der WM in Südafrika bei. Vor dem Spiel gegen Japan lief in der Kabine der Elftal in gewohnt maximaler Lautstärke holländische Volksmusik. Es handelte sich um Schnulzen des verstorbenen Sängers Andre Hazes.

SPENDE: Offizielle des Schweizerischen Fußballverbandes (SFV) besuchten am Sonntagvormittag zusammen mit Nationalspieler Philippe Senderos ein Armenviertel am Rande von Port Elizabeth und beschenkten Kinder mit Bällen und Trikots des Nationalteams. Zusätzlich unterstützt der SFV ein südafrikanisches Hilfswerk mit umgerechnet rund 6500 Euro (10.000 Schweizer Franken).