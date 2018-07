Inhalt Seite 1 — Spanien gegen Honduras unter Erfolgsdruck Seite 2 Auf einer Seite lesen

Johannesburg (SID) - Spanien hofft auf Inspiration aus Hollywood: Fernando Torres ist zwar nicht Matt Damon und David Villa nicht Morgan Freeman, doch ganz wie die beiden Leinwandhelden im Streifen "Invictus" will der Europameister gegen Honduras heute (20.30 Uhr/RTL und Sky live) wieder unbesiegbar sein. "Jetzt sind die Roten gefordert", schreibt das Sportblatt AS, druckt eine Kopie des originalen Filmplakates - und besetzt die Hauptrollen mit den Stars der "Seleccion".

In der Hommage an Südafrikas landesvereinenden WM-Triumph im Rugby spielt Damon Mannschaftskapitän Francois Pienaar, Freeman schlüpft in die Rolle von Nelson Mandela. Bei Torres und Villa würde es nach dem peinlichen 0:1 zum Turnierauftakt gegen die Schweiz schon reichen, wenn sie wieder sie selbst sind. "Einen Fehler haben wir uns schon geleistet, ein zweiter wäre fatal. Wir dürfen jetzt keine Angst haben", fordert EM-Torschützenkönig Villa, dessen Team in den vergangenen dreieinhalb Jahren nur zwei von 49 Länderspielen verlor.

Großer Respekt vor Honduras

Respekt vor Honduras ist aber überall im spanischen WM-Quartier in Potchefstroom zu spüren. Am Samstag ließ Trainer Vicente Del Bosque den Trainingsplatz hermetisch abriegeln. Zwölf Polizeiwagen schützten die Übungseinheit vor unliebsamen Kiebitzen.

"Wir dürfen uns nicht verrückt machen und müssen an den Dingen festhalten, die uns zu einem der Turnierfavoriten gemacht haben", sagt Torres, der nach seiner Knieoperation im vergangenen April nur 30 Minuten gegen die Schweiz zum Einsatz kam und nun in die Startelf drängt.

"Der Trainer hat noch keine Andeutungen gemacht. Aber ich bin bereit", meint der Angreifer vom FC Liverpool. Die Qualitäten des Torjägers würde der "Seleccion" gut zu Gesicht stehen. 24-mal brachten die Spanier den Ball beim WM-Auftakt aufs Schweizer Tor, im Netz wollte der Ball jedoch nicht zappeln.

"Jetzt geht es darum, die nächsten sechs Spiele zu gewinnen. Es ist immer besser, die erste als die letzte Partie zu verlieren", sagt Del Bosque, der von Spaniens Verbandspräsidenten Angel Villar volle Rückendeckung erhielt und auch im Falle eines frühen Ausscheidens im Amt bleiben soll. Allerdings bangt der erfahrene Fußballlehrer um den Einsatz von Mittelfeld-Ass Andres Iniesta. "Er ist nicht ganz fit, die Entscheidung wird am Spieltag fallen", sagte Del Bosque. Iniesta, Starspieler vom FC Barcelona, hatte bei der Niederlage gegen die Schweiz einen Schlag auf den rechten Oberschenkel erhalten.