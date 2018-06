Inhalt Seite 1 — Hitzfeld und Co. mit "kühlem Kopf" gegen Chile Seite 2 Auf einer Seite lesen

Port Elizabeth (SID) - Ottmar Hitzfeld wartet schon auf den nächsten Adrenalin-Schub. "Am schönsten ist es, viel Druck vor dem Spiel zu haben und dann zu gewinnen. Das ist Adrenalin pur", verriet der Schweizer Nationaltrainer vor dem Abflug nach Port Elizabeth. Am Indischen Ozean soll die Welle der Euphorie seine eidgenössischen Kicker ins WM-Achtelfinale tragen. Doch dazu muss heute (16.00 Uhr/ZDF und Sky live) vor den Augen von FIFA-Boss Joseph S. Blatter unbedingt ein Sieg gegen die nicht minder motivierten Chilenen her.

Deshalb lässt Hitzfeld keine Gelegenheit aus, seine Spieler nach dem Sensationssieg gegen Europameister Spanien (1:0) auf den Boden zurückzuholen. "Wir müssen einen kühlen Kopf bewahren. Das nächste Spiel wird mental viel schwieriger für uns als das gegen Spanien", sagte der 61-Jährige. Immerhin sei Chile in der FIFA-Rangliste deutlich vor seiner Mannschaft platziert und habe die WM-Qualifikation sogar vor Argentinien abgeschlossen.

Medien erwarten Änderung der Startformation

"Pokerface" Hitzfeld brütet derweil über der Strategie für das Duell mit den "spielstarken und schnellen" Südamerikanern. Die Schweizer Medien spekulieren bereits über eine Veränderung in der Startformation, obwohl die große Mehrheit der Leser des Boulevardblatts Blick bei einer Umfrage für die erfolgreiche Spanien-Elf votiert hat.

"Ich mache mir viele Gedanken, wie wir spielen, aber ich will mir das noch offen lassen. Die Mannschaft werde ich bei der Sitzung am Montag um 13.00 Uhr informieren. Ob wir mit zwei, drei oder nur einem Stürmer spielen, werden wir sehen", sagte er.

Hitzfeld selbst hatte für Diskussionsstoff gesorgt, indem er den zuvor angeschlagenen Kapitän und Rekordtorschützen Alexander Frei (40 Länderspieltore) sowie Valon Behrami beim Trainingsspiel vor der Reise nach P.E. in der Stammformation und die Leverkusener Bundesliga-Profis Tranquillo Barnetta und Eren Derdiyok in der B-Elf spielen ließ.

"Alexander Frei ist zu 100 Prozent fit"