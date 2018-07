Johannesburg (SID) - Am Mittwoch spielt die deutsche Nationalmannschaft in ihrem letzten Vorrundenspiel gegen Ghana um den Einzug ins Achtelfinale der WM. Im Interview mit dem Sport-Informations-Dienst (SID) spricht Vize-Kapitän Bastian Schweinsteiger über das anstehende Match.

SID: "Die Mannschaft und der Trainerstab strahlen eine große Zuversicht aus. Woher kommt die?"

Bastian Schweinsteiger: "Wir haben gegen Serbien mit zehn Mann ein gutes Spiel gemacht. Deshalb können wir gegen Ghana zuversichtlich sein. Es bringt nichts, den Kopf hängen zu lassen. Wir können selbstbewusst und positiv in das Spiel gehen. Wir sind stark genug."

SID: "Wie muss die deutsche Elf das Spiel angehen?"

Schweinsteiger: "Wir müssen agieren, nicht reagieren. Wir müssen hinten wie eine Wand stehen und nach vorne unsere Qualitäten ausspielen. Wir müssen diesmal unsere Chancen nutzen. Es kann nicht sein, dass wir schön spielen und nicht gewinnen. Es liegt nur an uns."

SID: "Was ist in so einem Spiel noch gefragt?"

Schweinsteiger: "Es ist Cleverness und Kaltschnäuzigkeit gefragt. Mit den jungen Spielern haben wir eine gute Mischung aus Unbekümmertheit und Cleverness, wir haben auch die nötige Zielstrebigkeit. Der Wille muss zu spüren sein. Man muss in jeder Situation merken, dass jeder das Spiel gewinnen will."