Johannesburg (SID) - Die Europameister Spanien hofft vor seinem abschließenden WM-Vorrundenspiel am kommenden Freitag in Pretoria gegen Chile (20.30 Uhr/ZDF und Sky live) auf ein Comeback von Mittelfeldspieler Andres Iniesta. Der 26-Jährige war beim 2:0 am Montag gegen Honduras aufgrund von Oberschenkelproblemen nicht zum Einsatz gekommen.

"Wir sind sehr optimistisch. Er stand zuletzt immer in unserer Startelf, und wir haben dabei positive Ergebnisse erzielt", sagte Nationaltrainer Vicente Del Bosque am Dienstag. Spanien muss gegen Chile gewinnen, um sicher ins Achtelfinale einzuziehen.