Durban (SID) - Mittelfeldspieler Elano steht der brasilianischen Nationalmannschaft im WM-Vorrundenspiel am Freitag (16.00 Uhr/ARD und Sky live) in Durban gegen Portugal aufgrund einer Schienbeinverletzung nicht zur Verfügung. Dies sagte Trainer Dunga bei der Abschlusspressekonferenz in Durban.

Nach seiner verletzungsbedingten Auswechslung beim 3:1 gegen die Elfenbeinküste am vergangenen Sonntag hat der 29-jährige Elano noch immer leichte Probleme mit seinem lädierten Schienbein sowie dem Sprunggelenk.

Der Profi des türkischen Spitzenklubs Galatasaray Istanbul hat bereits zwei Turniertreffer auf dem Konto und hatte sich zuletzt in der Stammformation der Selecao etabliert. Da der Rekordweltmeister schon für das Achtelfinale qualifiziert ist, geht Dunga aber kein Risiko ein.