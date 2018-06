Inhalt Seite 1 — Sieger in Gruppe G gesucht Seite 2 Auf einer Seite lesen

Durban (SID) - Das direkte Duell der Fußball-Weltstars Kaka und Cristiano Ronaldo fällt zwar aus - doch die Konfrontation zwischen Rekordweltmeister Brasilien und der einstigen Kolonialmacht Portugal birgt trotzdem reichlich Zündstoff. "Beide Mannschaften sind in der richtigen Form, um der Fußball-Welt ein Spektakel zu bieten. Wir wollen diesmal auf jeden Fall verhindern, dass Brasilien trifft. Das ist eine Frage der Ehre", sagte der portugiesische Nationaltrainer Carlos Queiroz vor dem Duell um den Sieg in der Gruppe G heute in Durban (16.00 Uhr/ARD und Sky live).

Dem ehemaligen Assistenten von Sir Alex Ferguson bei Manchester United ist die bisher letzte Begegnung der beiden Mannschaften am 19. November 2008 in Gama noch in schlechter Erinnerung. Damals setzte es ein 2:6. Das bisher einzige WM-Spiel zwischen beiden Teams gewann Portugal 1966 in England mit 3:1 - mit Eusebio. Pele und Co. wurden in der Vorrunde gestoppt.

"Selecao" gedenkt Flutopfern in der Heimat

Brasiliens Coach Dunga konnte sich nur schwer auf Sportliches konzentrieren. Er zeigte sich betroffen von der Naturkatastrophe in der brasilianischen Provinz Pernambuco, wo 45 Menschen in durch tagelange Regenfälle ausgelöste Fluten starben. "Wir beten für die Menschen und hoffen, dass sie diese Naturkatastrophe überwinden. Wir hoffen, dass ihnen ein Sieg gegen Portugal wenigstens ein wenig ihrer Leiden nimmt", sagte der ehemalige Stuttgarter Bundesligaprofi am Donnerstag auf der offiziellen Pressekonferenz in Durban.

Portugal ist bereits durch das 7:0 gegen Nordkorea, dem höchsten in ihrer WM-Geschichte, für das Achtelfinale so gut wie qualifiziert, auch wenn die Elfenbeinküste nach Punkten noch gleichziehen kann. Für den Gruppensieg muss nun ein Erfolg gegen Brasilien, das mit zwei Siegen gegen Nordkorea (2:1) und die Elfenbeinküste (3:1) startete, her. Das würde womöglich auch ein Achtelfinal-Duell gegen Erzivale und Nachbar Spanien verhindern.

Brasilien mit Unentschieden Gruppensieger

Der Rekordweltmeister benötigt dafür nur ein Unntschieden. "Aber ein Sieg ist gut für das Selbstvertrauen", sagte Kaka. Der muss seinem königlichen Klubkollegen Cristiano Ronaldo zwangsläufig zuschauen, weil er gegen die Ivorer eine Gelb-Rote Karte gesehen hatte.