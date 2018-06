Johannesburg (SID) - Favoritensterben, Schiedsrichter-Pfeifen und teilweise gähnende Langeweile - die Weltmeisterschaft in Südfrika hat in der Vorrunde die hochgesteckten Erwartungen nur bedingt erfüllen können. Immerhin ist die erste Endrunde auf dem Schwarzen Kontinent auch eine WM der Sensationen, denn Weltmeister Italien und der WM-Zweite Frankreich haben sich in der Gruppenphase bereits verabschiedet.

Da auch Gastgeber Südafrika nicht in die K.o.-Runde, die am Samstag beginnt, eingezogen ist, fehlt dem Turnier am Kap der guten Hoffnung die atmosphärische Unterstützung durch die Ausrichternation. Erstmals überhaupt hat der WM-Gastgeber die Vorrunde nicht überstanden.

Vernichtend fällt das Urteil von Ex-Nationalspieler und Sky-Experte Stefan Effenberg über die WM aus: "Bei einigen Spielen bin ich eingeschlafen vor dem Fernseher. Insgesamt enttäuschend." Dagegen ist Bundestrainer Joachim Löw ganz angetan vom Turnier in Südafrika. "Wir haben ein sehr intensives Niveau gesehen, zum Beispiel bei den Japanern", sagte der 50-Jährige, dessen Mannschaft auf dem Weg ins Achtelfinale nicht voll überzeugte.

Löw beeindruckt von den Niederländern

Aber auch die Niederlande, die mit neun Punkten ebenso souverän wie Argentinien mit Weltfußballer Lionel Messi ins Achtelfinale eingezogen sind, haben Löw imponiert: "Bei den Holländern sieht man, dass sie mit die beste Offensive haben. Man sieht ihre Philosophie, ihr Tempo und ihre Raumaufteilung. Das ist schon beeindruckend."

Schwach war vor allem das Auftreten der europäischen Fußball-Großmächte. Die Squadra Azzurra blamierte sich in der Vorrunde bis auf die Knochen und wurde am Ende vom WM-Neuling Slowakei (2:3) düpiert. Für Löw war das Aus der WM-Finalisten von 2006 eine dicke Überraschung: "Das war sicher nicht zu erwarten."

Die Equipe Tricolore löste durch ihr skandalöses Auftreten in Südafrika fast eine Staatskrise aus, die sogar Präsident Nicolas Sarkozy auf den Plan rief. Übelste Beschimpfungen von Starspieler Nicolas Anelka gegen Trainer Raymond Domenech, ein Trainingsstreik und Machtkämpfe hinter den Kulisse - die Grande Nation hat zurzeit die Nase voll von ihren Fußball-Assen.