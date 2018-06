Inhalt Seite 1 — Elfenbeinküste siegt zum WM-Abschied Seite 2 Auf einer Seite lesen

Nelspruit (SID) - Er rannte, er kämpfte, er schrie seine Verzweiflung heraus - doch als Afrikas letzter Superstar Didier Drogba die WM-Bühne verließ, lief er eine Ehrenrunde und lächelte. Er verschenkte sein Trikot, seine Schuhe und präsentierte sich mit nacktem Oberkörper ein letztes Mal den begeisterten Fans. Dann ging er als Letzter in die Kabine, als wolle er seine letzten WM-Momente noch unbedingt aufsaugen.

Traurig, aber nicht am Boden zerstört war der Starstürmer vom FC Chelsea nach dem Vorrunden-Aus mit der Elfenbeinküste. "Ich bin ein bisschen enttäuscht. Aber wir sind gegen Portugal und Brasilien gescheitert, deshalb bin ich heute nicht allzu deprimiert", sagte er anschließend. "Und ich bin stolz."

Dass das Wunder ausblieb, war keine Überraschung mehr: Schon kurz nach der Halbzeit hatten die "Elefanten" den Glauben an ihren ersten WM-Achtelfinal-Einzug verloren. Das 3:0 (2:0) gegen Nordkorea war wertlos, weil Portugal gegen Brasilien 0:0 gespielt hatte.

Erikson: "War von Beginn an klar, dass nach der WM meine Arbeit beendet ist"

Trainer Sven-Göran Eriksson bekräftigte noch einmal seinen Abschied. "Es war von Beginn an klar, dass nach der WM meine Arbeit beendet ist", sagte der Schwede: "Ich kann der Mannschaft nicht böse sein. Die Zukunft gehört diesem Land, diesen Jungs. Es war sehr schwierig, acht Tore erzielen zu müssen."

Die Elefanten stürmten vor 34.763 Zuschauern in Nelspruit mit dem Mute der Verzweiflung, doch das reichte nicht annähernd, um in der hochkarätig besetzten Gruppe G noch auf den zweiten Platz zu klettern. Die Nordkoreaner können sich damit trösten, wenigstens im Duell mit den Brasilianern (1:2) WM-Reife nachgewiesen zu haben.

Afrika spielt also weiter WM-Domino - nur Ghanas Stein steht noch. Am Donnerstag war Samuel Eto'o mit Kamerun ausgeschieden. Bei Ghana war Michael Essien erst gar nicht dabei, Gastgeber Südafrika scheiterte wie Algerien und Nigeria in der Vorrunde.