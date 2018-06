Inhalt Seite 1 — Portugal und Brasilien trotz Nullnummer weiter Seite 2 Auf einer Seite lesen

Durban (SID) - Taktik statt Kabinettstückchen, Ballgeschiebe statt Fußball-Kunst - doch der Zweck heiligte die Mittel. Brasilien und Portugal zogen am letzten Vorrundenspieltag wie erwartet in das Achtelfinale der WM in Südafrika ein, ihr Aufeinandertreffen jedoch bestand aus insgesamt 95 Minuten Langeweile.

0:0 endete das Spiel um den Sieg in der Gruppe H, beide Mannschaften hatten offenbar schon vorher beschlossen, sich nicht zu verausgaben. Am Ende umarmten sich Brasilianer und Portugiesen wie Brüder - beglückwünschen durften sie sich aber nur zum gemeinsamen Einzug in die K.o.Runde. Im Achtelfinale treffen Gruppensieger Brasilien und Portugal auf Gegner aus der Gruppe H mit Spanien, Chile und der Schweiz.

"Beide Teams waren darauf aus, den Ball in den eigenen Reihen zu halten", stellte Brasiliens Mannschaftskapitän Lucio nach einem Spiel ohne große Höhepunkte sehr treffend fest. Portugals Superstar Cristiano Ronaldo, aus unerfindlichen Gründen zum "Man of the Match" gekürt, war dagegen sehr zufrieden mit dem Auftritt der Iberer: "Wir sind voller Selbstvertrauen, uns ist egal, wen wir in der nächsten Runde bekommen." In der Tat ist eine gewisse Arroganz angebracht: In ihren vergangenen 26 Spielen sind die Portugiesen nun 23-mal ohne Gegentreffer geblieben.

Ronaldo laut Queiroz zu Unrecht ausgezeichnet

Portugals Trainer Carlos Queiroz fand daher die persönliche Auszeichnung von Ronaldo fehl am Platz: Wenn er bei der Vergabe etwas zu sagen hätte, betonte er, "hätte ich das ganze Team Portugal ausgezeichnet". Queiroz hätte auch sagen können: Der Star ist also die Mannschaft - und nur mit einer soliden Defensivarbeit gewinnt man Titel. "Aber Statistik hat keine Bedeutung, wir können uns in der Runde der letzten 16 nicht auf unseren Ruf verlassen", ergänzte er.

"Portugal hat hinten drin gestanden und mit seinen schnellen Stürmern auf Konter gehofft", sagte Brasiliens Torhüter Julio Cesar, der allerdings einen entspannten Nachmittag verbrachte. Wie seine Mannschaftskollegen betonte auch der Schlussmann, dass der Erfolg die Mittel heilige: "Es war eine schwere Gruppe, in der wir Erster geworden sind", sagte der Torwart vom Champions-League-Sieger Inter Mailand. Zugleich versicherte er: "Wir werden erst nach dem 11. Juli nach Brasilien zurückfliegen, bis dahin sind es jetzt noch vier Spiele."

Brasilien agiert ergebnisorientiert