Köln (SID) - Buntes, Kurioses, Interessantes: Der Sport-Informations-Dienst (SID) hat die WM-Splitter des Tages zusammengestellt.

ZUVERSICHT: Die deutschen Golfstars erweisen sich als echte Fans der DFB-Elf. Vor dem Klassiker gegen England am Sonntag tippten alle auf einen deutschen Sieg: Bernhard Langer sagte am Freitag am Rande der BMW International Open in München Eichenried ein 1:0 voraus, Marcel Siem tippte auf ein 2:1 und Alex Cejka prophezeite den Engländern ein langes Leiden. "Deutschland gewinnt im Elfmeterschießen, die Engländer können das nicht", so "Orakel" Cejka.

NETT GEMEINT: Die Journalisten müssen keine Angst haben, bei einer Fußball-WM nichts zu verstehen. Auf Pressekonferenzen stehen Simultan-Übersetzer für jede erdenkliche Sprache zur Verfügung. Am Freitag nach dem Spiel zwischen Portugal und Brasilien, beides portugiesisch sprechende Nationen, war allerdings einer zuviel da. Es wurden über ein gelbes Schild Übersetzungen der Trainer-Aussagen auf Kanal 2 in Englisch und auf Kanal 3 auch in Portugiesisch angeboten.