Johannesburg (SID) - Der Schweizer Schiedsrichter Massimo Busacca, einer der weltbesten seiner Zunft, plädiert für die Einführung der Torkamera im Fußball und fordert mehr Verständnis für sich und seine Kollegen. "Vielleicht die Torkamera. Mehr nicht", sagte der 41-Jährige im Gespräch mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung auf die Frage, ob er sich mehr technische Unterstützung auf dem Platz wünsche.

Wer noch mehr technische Überwachung fordere, solle doch gleich "die Roboter aufstellen, sie programmieren und als Schiedsrichter einsetzen. Das ginge doch. Aber es würde den Fußball kaputtmachen. Dieser schöne Sport wäre dann nur noch eine Art Computerspiel".

Busacca wünscht sich mehr Toleranz

Vor allem wünscht Busacca sich mehr Toleranz von den Spielern und den Fans: "Wir Schiedsrichter sind keine Götter. Wir werden immer Fehler machen." Ein Spieler, "der Millionen verdient", könne 89 Minuten grauenhaft spielen, sei aber der Größte, wenn er in der letzten Minute ein Tor erziele: "Wenn der Schiedsrichter 89 Minuten gut pfeift und am Ende einen Fehler macht, wollen ihn alle nur noch umbringen. Mit diesem Widerspruch müssen wir leben."

Eine objektive Entscheidung sei während eines Spiels nicht so klar zu definieren. "Ich denke schon, dass ich als Schiedsrichter objektiv entscheide", sagte Busacca: "Aber natürlich könnten andere Kollegen in derselben Situation zu einer anderen Einschätzung kommen. Deshalb ist jede Entscheidung auf dem Platz auch subjektiv." Als guter Schiedsrichter müsse man sich vorstellen können, warum ein Spieler gerade etwas gemacht habe: "Dazu sind Erfahrung, Intelligenz und Fußball-Sachverstand nötig."

Ein Schiedsrichter brauche auf dem Platz vor allem "ein kaltes Herz. Er muss die Emotionen abstreifen und voll konzentriert in das Spiel eintauchen." Manchmal, so Busacca, wisse er nach einem Spiel nicht mehr, wer die Tore erzielt hat: "Weil ich mich so sehr auf einzelne Situationen fokussiert habe."

"Auf dem Platz muss ich stark sein"