Paris (SID) - Die Unterschrift des neuen französischen Nationaltrainers Laurent Blanc unter einen Zwei-Jahres-Vertrag, über die das französische Fachblatt L'Equipe berichtet hatte, ist von Frankreichs Verband FFF noch nicht bestätigt worden. Bereits vor der Weltmeisterschaft in Südafrika hatte sich der Verband grundsätzlich mit Blanc auf eine Zusammenarbeit nach der WM geeinigt.

Allerdings wurde der Kontrakt bislang nicht schriftlich fixiert. Der Ex-Nationalspieler tritt die Nachfolge von Raymond Domenech an, der mit der "Equipe Tricolore" unter skandalösen Umständen bei der WM am Kap in der Vorrunde gescheitert war.

Blanc war bislang Coach des französischen Traditionsklubs Girondins Bordeaux. Der FFF musste den 44-Jährigen sogar aus dem noch eine weitere Saison laufenden Kontrakt herauskaufen. Der 97-malige Nationalspieler Blanc ist Wunschkandidat des französischen Verbands-Präsidenten Jean-Pierre Escalettes.