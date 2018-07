Inhalt Seite 1 — Slowakei hofft gegen "Elftal" auf nächsten Coup Seite 2 Auf einer Seite lesen

Durban (SID) - Die erste K.o.-Runde war für die Fußball-Nation Niederlande bei großen Turnieren in der letzten Dekade nicht selten ein Alptraum. 2008 bei der EURO in Basel erfolgte nach einer perfekten Vorrunde im Viertelfinale gegen Russland das Aus, bei der WM 2006 in Deutschland im Achtelfinale gegen Portugal. In Südafrika nun steht "Oranje" nach der Vorrunde wieder blitzsauber da - und will gegen die Turniersensation Slowakei heute in Durban (16.00 Uhr/ARD und Sky live) alles besser machen. Diesmal soll vor allem der Glaube dabei helfen, endlich den ersten WM-Titel zu holen.

"Unser einziges Ziel muss die Weltmeisterschaft sein. Nur so kann man den Titel holen. Ich erinnere an die WM 1998. Wir sind im Halbfinale nach Elfmeterschießen gegen Brasilien ausgeschieden", sagte der Verteidiger und jetzige Assistent von Bondscoach Bert van Marwijk, Frank De Boer, der seinerzeit die Enttäuschung in Frankreich erlebte, und führte weiter aus: "Wenn wir damals an den Titel geglaubt hätten, hätten wir ihn sicher gewinnen können. Das Gefühl hatte ich damals nicht. Mit ein oder zwei Prozent mehr Glauben an das eigene Können hätten wir es wahrscheinlich geschafft."

Sneijder: Sieg ist Pflicht

Mittelfeldstar Wesley Sneijder glaubt jedenfalls. Der Champions-League-Sieger von Inter Mailand trat zum Katholizismus über. Dazu brachte ihn seine bezaubernde Verlobte Yolanthe Cabau van Kasbergen. Der 26-Jährige betet vor jedem Spiel in seinem Hotelzimmer oder in der Kabine und zeigt das Selbstbewusstsein eines Siegers.

"Unabhängig was passiert, wir müssen am Montag das Stadion als Sieger verlassen. Slowakei ist in der FIFA-Rangliste nur die Nummer 34. Wenn uns das nicht gelingt, haben wir auf einer WM nichts zu suchen", sagt er zum Außenseiter, der Weltmeister Italien mit dem 3:2 aus dem Turnier befördert hatte.

Selbstkritik soll dem Favoriten dabei auch helfen, nie das nächstliegende Ziel aus den Augen zu verlieren. "Wir haben von Beginn an sehr deutlich gemacht, dass wir bei diesem Turnier von einem Spiel zum nächsten denken. Nun konzentrieren wir uns auf die Slowakei - und allein auf die Slowakei. Darauf freue ich mich schon", sagte Bayern Münchens Star Arjen Robben.

Robben wohl zunächst wieder auf der Bank